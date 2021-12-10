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Глава Башкирии поручил создать запас лекарств к новогодним праздникам

Глава Башкирии поручил создать запас лекарств к новогодним праздникам

11:26, 10 дек 2021

Создать запас необходимых лекарств к предстоящим новогодним праздникам поручил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании республиканского оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в зоне риска, связанном с распространением коронавируса в Башкирии, находятся Дуванский, Бакалинский и Учалинский районы. Глава республики поручил принять меры по нормализации ситуации в этих районах и усилить в них санитарно-эпидемиологические нормы.

Кроме этого, Хабиров поручил обеспечить готовность системы здравоохранения к предстоящим новогодним каникулам, а также создать запас лекарственных препаратов и расходных материалов.

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Источник: regnum.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии Хабиров Радий Фаритович
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