Депутаты хотят ежегодно выплачивать пенсионерам новогоднюю премию

15:27, 16 дек 2021

В комитете Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов разработали законопроект, согласно которому пенсионерам ежегодно будут выплачивать новогоднюю премию. Об этом сообщила газета «Известия».







Авторы законопроекта изложили в пояснительной записке, что быстрорастущая инфляция негативно повлияет на доход пенсионеров. При том, что Новый год всегда подразумевает большие траты на покупку подарков и организацию праздника.



Предполагается, что размер выплаты будет эквивалентен получаемой пенсии. В качестве источника финансирования предлагается федеральный бюджет. В 2022 году на эти цели могут понадобиться 786,2 млрд рублей.

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