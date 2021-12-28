Глава Башкирии рассказал, чему будет посвящен 2022 год в республике

13:06, 28 дек 2021

На оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что 2022 год в республике будет объявлен годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий.







«Мы долго думали, как назовем следующий год. Наша позиция была такая, что мы стараемся назвать не просто ради красивого названия, а чтобы что-то полезное было в этой части сделано. Я думаю, здесь абсолютная логика наших действий есть. На фоне блестяще проведенного WorldSkills, где наша команда очень здорово выступила, мы сами обратили внимание на необходимость более интенсивной нашей работы с системой профессиональных образований»,— сказал руководитель региона.



Хабиров отметил, что сейчас ведутся переговоры с правительством России об открытии в Уфе Федерального центра повышения квалификации кадров профессионального образования. Также в регионе намерены продумать юридические и финансовые механизмы поддержки тех руководителей, которые создают достойные условия труда, прежде всего по зарплате.





«Соблюдение трудовых прав и гарантий рабочих, расширение социального партнерства, получение высшего образования, улучшение жилищных условий для работников, создание творческих коллективов, внедрение инновационных технологий. Скоро наши предприятия начнут задыхаться от нехватки трудовых ресурсов, мы уже с этим сталкиваемся. Поэтому решить это можно только одним — достойными условиями труда», — подытожил глава Башкирии.





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