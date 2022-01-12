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В Башкирии в медицинских организациях не будут требовать справку о вакцинации от ковид

В Башкирии в медицинских организациях не будут требовать справку о вакцинации от ковид

14:13, 12 янв 2022

Депутаты Курултая подготовили поправку в закон о проверке QR-кодов в общественных местах. Изменения коснутся перечня мест, где при входе предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 не нужно. Парламентарии считают, что в него необходимо добавить медицинские организации.

Член комитета Госсобрания республики по здравоохранению Милана Скоробогатова, подчеркнула, что поправки должны обеспечить соблюдение прав граждан и исключить рост социальной напряженности.

В комитете Курултая по здравоохранению единогласно согласились с тем, что в больницы должен быть свободный доступ. Особенно это касается экстренных ситуаций, когда медикам нужно оказать помощь пациенту вне зависимости от того, проходил он вакцинацию от коронавируса или нет. Сейчас в медицинских учреждениях Башкирии не действуют ограничения по наличию QR-кодов, и, по мнению депутатов, нужно сделать так, чтобы в будущем их тоже не было.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 212 тысяч жителей прошли ревакцинацию. При этом в Уфе план по иммунизации населения выполнен только на 90%.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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