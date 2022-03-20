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Глава Башкирии показал подарок от супруги на свой день рождения

Глава Башкирии показал подарок от супруги на свой день рождения

09:27, 20 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров, который 20 марта отмечает 58-летие, в социальных сетях выложил картину, нарисованную супругой Каринэ. Первая леди республики изобразила Вселенную и себя с мужем в картине под названием «Мы».

- Немного личного... Картина называется «Мы». Карина Хабирова, - подписал картину г-н Хабиров.

Подписчикам понравилось изображение.

- Бесконечная вселенная и молодые парень и девушка идут осваивать вселенную.

Очень хорошая картина, - написал пользователь соцсетей Тахир Базарбаев. Другие подписчики поздравили главу региона с днём рождения.

Напомним, Хабиров родился 20 марта 1964 году в деревне Сайраново Ишимбайского района.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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