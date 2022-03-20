Глава Башкирии показал подарок от супруги на свой день рождения

09:27, 20 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров, который 20 марта отмечает 58-летие, в социальных сетях выложил картину, нарисованную супругой Каринэ. Первая леди республики изобразила Вселенную и себя с мужем в картине под названием «Мы».



- Немного личного... Картина называется «Мы». Карина Хабирова, - подписал картину г-н Хабиров.



Подписчикам понравилось изображение.







- Бесконечная вселенная и молодые парень и девушка идут осваивать вселенную.



Очень хорошая картина, - написал пользователь соцсетей Тахир Базарбаев. Другие подписчики поздравили главу региона с днём рождения.



Напомним, Хабиров родился 20 марта 1964 году в деревне Сайраново Ишимбайского района.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Радия Хабирова