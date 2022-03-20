Глава Башкирии показал подарок от супруги на свой день рождения
09:27, 20 мар 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров, который 20 марта отмечает 58-летие, в социальных сетях выложил картину, нарисованную супругой Каринэ. Первая леди республики изобразила Вселенную и себя с мужем в картине под названием «Мы».
- Немного личного... Картина называется «Мы». Карина Хабирова, - подписал картину г-н Хабиров.
Подписчикам понравилось изображение.
- Бесконечная вселенная и молодые парень и девушка идут осваивать вселенную.
Очень хорошая картина, - написал пользователь соцсетей Тахир Базарбаев. Другие подписчики поздравили главу региона с днём рождения.
Напомним, Хабиров родился 20 марта 1964 году в деревне Сайраново Ишимбайского района.