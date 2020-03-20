Каринэ Хабирова поздравила супруга с днем рождения трогательными словами

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня празднует свое 56-летие. Каринэ Хабирова трогательно поздравила в социальных сетях своего мужа с днем рождения.







Она поделилась тем, что ее восхищает умение именинника оставаться счастливым в любой ситуации, пожелав ему внутренннего ощущения радости и благодарности.

«Меня всегда восхищало умение человека оставаться счастливым при любых жизненных обстоятельствах...желаю тебе не терять внутреннего ощущения счастья и благодарности за все , что встречается нам на жизненном пути...С Днём Рождения!»



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Фото: соцсети