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Каринэ Хабирова поздравила супруга с днем рождения трогательными словами

Добавлено: 20.03.20
Просмотров: 64
Рубрика: Общество
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Каринэ Хабирова поздравила супруга с днем рождения трогательными словами

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня празднует свое 56-летие. Каринэ Хабирова трогательно поздравила в социальных сетях своего мужа с днем рождения.



Она поделилась тем, что ее восхищает умение именинника оставаться счастливым в любой ситуации, пожелав ему внутренннего ощущения радости и благодарности.

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«Меня всегда восхищало умение человека оставаться счастливым при любых жизненных обстоятельствах...желаю тебе не терять внутреннего ощущения счастья и благодарности за все , что встречается нам на жизненном пути...С Днём Рождения!»
Напомним, ранее сообщалось, какой подарок будет идеальным для Радия Хабирова и какие у него планы в день его рождения.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
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