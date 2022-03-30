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В Башкирии предложили выплачивать 2 млн рублей семьям погибших военнослужащих

В Башкирии предложили выплачивать 2 млн рублей семьям погибших военнослужащих

10:44, 30 мар 2022

На 42-ом заседании Курултая глава Башкирии Радий Хабиров внес законопроект о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Речь идет о единовременной материальной помощи за счет средств бюджета республики в размере 2 млн рублей в равных долях каждому члену семьи.

«Думаю, что вы согласитесь с этими мерами. Прошу обсудить этот закон сегодня и, в случае согласия, сегодня этот закон принять. Забота о героях и их семьях — это наш долг, и мы его будем исполнять», — сказал руководитель региона.


Ранее сообщалось, что депутаты Курултая рассмотрят законопроект, которым предлагается присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.

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Источник: gorobzor.ru
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