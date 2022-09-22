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В Башкирии внесли поправки в закон о выплатах семьям погибших военных

В Башкирии внесли поправки в закон о выплатах семьям погибших военных

14:12, 22 сен 2022

Сегодня, 22 сентября, на заседании Госсобрания-Курултая Башкирии был принят сразу в трех чтениях законопроект об единовременной выплате членам семьи погибших на территории Украины добровольцев из республики.



Проект представила замминистра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ольга Кабанова. Депутаты утвердили в голосовании единовременные выплаты в размере 2 млн рублей. 


Принятый законопроект предлагает выплаты семьям добровольцев, которые жили и были захоронены в Башкирии, пребывали в запасе и изъявили желание участвовать в специальном военной операции и погибли  на территории Украины  с 24 февраля текущего года. Ранее такие выплаты были положены только семьям погибших военнослужащих. Ольга Кабанова отметила, что в Башкирии законопроект был принят одним из первых. 

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Источник: gorobzor.ru
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