В Башкирии внесли поправки в закон о выплатах семьям погибших военных

14:12, 22 сен 2022

Сегодня, 22 сентября, на заседании Госсобрания-Курултая Башкирии был принят сразу в трех чтениях законопроект об единовременной выплате членам семьи погибших на территории Украины добровольцев из республики.







Проект представила замминистра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ольга Кабанова. Депутаты утвердили в голосовании единовременные выплаты в размере 2 млн рублей.





Принятый законопроект предлагает выплаты семьям добровольцев, которые жили и были захоронены в Башкирии, пребывали в запасе и изъявили желание участвовать в специальном военной операции и погибли на территории Украины с 24 февраля текущего года. Ранее такие выплаты были положены только семьям погибших военнослужащих. Ольга Кабанова отметила, что в Башкирии законопроект был принят одним из первых.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram