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Глава Башкирии подписал закон о выплате 2 млн рублей семьям погибших на СВО добровольцев

Глава Башкирии подписал закон о выплате 2 млн рублей семьям погибших на СВО добровольцев

11:44, 30 сен 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров 27 сентября подписал закон, предусматривающий выплату 2 млн рублей семьям добровольцев, погибших в спецоперации на Украине и Донбассе. Ранее эта социальная поддержка распространялась только на родных военнослужащих.



Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, закон «распространяется на правоотношения, возникшие с 31 марта» текущего года.

Напомним, законопроект, распространяющий выплаты семьям погибших в спецоперации на добровольцев, был принят местным парламентом 22 сентября. Инициативу тогда представила первый замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ольга Кабанова. По ее словам, в СВО погибли 17 добровольцев из Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович спецоперация выплаты добровольцы
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