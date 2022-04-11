"Надо ухайдокать": Глава Башкирии раскритиковал главу одного из районов

13:29, 11 апр 2022

В ходе оперативного совещания глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал администрацию Баймака, в частности главу Баймакского района Фаниса Аминева.







Все дело в том, что проект «Баймак. Ветер перемен» выполнен всего на 48%. Это самый низкий показатель готовности в программе создания комфортной городской среды. Помимо прочего, для реализации проекта требуется дополнительно еще 83 миллиона рублей. Радий Хабиров остался этим недоволен.





«Я столько сделал для того, чтобы Баймак победил. И настолько безобразно руководство Баймака отработало. Сегодня мне шлют фотографии, сделанные задним числом, а где глава был раньше, что так безобразно работали? Обязательно надо все не так сделать! Другие нормально работают, в таких же условиях. Такой проект красивый, нет, надо ухайдокать. Сами будем доделывать», – сказал Радий Хабиров.





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