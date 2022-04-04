Глава Башкирии раскритиковал нового мэра Уфы и работу МинЖКХ

13:56, 04 апр 2022

Сегодня, 4 апреля, Радий Хабиров в ходе оперативного совещания раскритиковал работу МинЖКХ и нового главы администрации Уфы. В частности речь шла о столичных парках.







Глава Башкирии остался недоволен тем, что работы в парке Южный, который находится в одноименном микрорайоне, и сквере «Птицы» в Сипайлово до сих пор не завершены. Например, открытие Южного планировалось летом 2021 года. Руководитель региона поручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву лично заняться данным вопросом.





«Мы парк Южный когда открывать будем? Он не готов. Почему я это должен знать? Держу все это в своей голове. Ратмир Рафилович, это ваша задача. В прошлом году вы мне вовремя не сдали 2 парка – Южный и «Птицы». И там, и тут было много замечаний. Мы поджались, собрали деньги, не дали сократить программу развития парков, и безобразно так сделали! Я 2 раза приезжал в Сипайлово, меня отметелили и правильно сделали. Если третий раз поеду, то буду, наверное, принимать решение по вам и главе района. У меня пропадает желание изыскивать средства на развитие парков. Это ваш город, ваша прямая обязанность», – резко высказался Радий Хабиров.

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