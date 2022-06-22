Бывший директор санатория «Красноусольск» возглавил Стерлитамакский район Башкирии

13:52, 22 июн 2022

Администрацию Стерлитамакского района Башкирии в статусе исполняющего обязанности возглавил экс-директор санатория «Красноусольск» Евгений Волков. Конкурс на замещение должности прошел 21 июня. Об этом сообщило местное издание «Сельские нивы».







Напомним, ранее главой Стерлитамакского района был Анвар Абдрафиков. 11 мая его отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета поставили Лилию Шайхутдинову, замглавы администрации.





Евгений Волков родился в Стерлитамаке. В 2010 году окончил станкостроительный техникум, отслужил в армии срочником и в 2016 году выпустился из БашГУ. С 2011 по 2018 год работал на различных должностях: аппаратчиком цеха по производству сложных фенолов в «Стерлитамакском нефтехимическом заводе», замдиректора в «Центре деловых решений», заведующим хозяйственным участком в отделе культуры администрации Стерлитамака и замдиректора в «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Красногорска» (в то же время мэром города был нынешний глава Башкирии Радий Хабиров). В 2018-2020 годах занимал пост помощника управделами главы Башкирии. Санаторием «Красноусольск» Волков руководил два года – с 2020 по 2022-й.

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Фото: glavarb