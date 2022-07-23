Глав Башкирии приготовил плов в компании бойца ММА Джеффа Монсона (ВИДЕО)

22:52, 23 июл 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров по уже сложившейся традиции в выходной день решил приготовить плов. В качестве помощников на этот раз он пригласил министра ЖКХ РБ Алана Марзаева и своего друга, бойца ММА Джеффа Монсона.





Для своих подписчиков в соцсетях он записал приветственное видео, назвав его «Собрались как-то осетин, башкир и русский». Причем русским он назвал Джеффа Монсона.



— Джефф — он наш брат русский, — сказал Радий Хабиров. — Не думайте, что мы здесь что-то плохое затеваем. На самом деле идет заседание попечительского совета Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан. Мы обсуждаем наши будущие планы. А какое заседание без моего плова? Будем всех угощать.





Руководитель республики снова подчеркнул значимость семейных ценностей и пожелал жителям Башкирии больше времени проводить с семьями, когда есть такая возможность.

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Фото: скрин видео