Юлия Чурилова назначена замглавы Бирского района Башкирии по экономике
18:35, 16 сен 2022
Заместителем главы по экономике в Бирском районе назначена 36-летняя Юлия Чурилова, сообщили в пресс-службе администрации. В новую должность чиновница вступила с 15 сентября.
Юлия Чурилова окончила Академию руда и социальных отношений по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. Работать начала в 2008 году в качестве экономиста по закупу в Ленинском районе Уфы.
В последнее время занимала должность начальника отдела межрегионального сотрудничества и конгрессно-выставочной деятельности Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии.
Ранее сообщалось о том, что горсовет Бирска принял решение назначить главой городской администрации Викторию Бурдину. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.