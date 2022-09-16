Юлия Чурилова назначена замглавы Бирского района Башкирии по экономике

18:35, 16 сен 2022

Заместителем главы по экономике в Бирском районе назначена 36-летняя Юлия Чурилова, сообщили в пресс-службе администрации. В новую должность чиновница вступила с 15 сентября.







Юлия Чурилова окончила Академию руда и социальных отношений по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. Работать начала в 2008 году в качестве экономиста по закупу в Ленинском районе Уфы.



В последнее время занимала должность начальника отдела межрегионального сотрудничества и конгрессно-выставочной деятельности Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии.



Ранее сообщалось о том, что горсовет Бирска принял решение назначить главой городской администрации Викторию Бурдину. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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Фото: администрация Бирского района