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Путин раскрыл, планируются ли еще массированные удары по Украине

Путин раскрыл, планируются ли еще массированные удары по Украине

19:23, 14 окт 2022

Владимир Путин заявил, что сейчас не считает необходимыми дальнейшие массированные удары по территории Украины. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в завершение своего рабочего визита в Казахстан.



— Сейчас нет необходимости в массированных ударах. Сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны. Но они добирают эти объекты постепенно. И нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае, сейчас, — сказал президент России.

Ранее Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в стране закончится в ближайшие две недели. Сроки президент России озвучил на пресс-конференции в Астане.

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Источник: ufa1.ru
Теги: спецоперация Украина
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