Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Путин раскрыл, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи

Путин раскрыл, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи

19:28, 14 окт 2022

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане рассказал о том, сколько мобилизованных уже находится в боевых подразделениях на территории ведения спецоперации.



По его словам, линия соприкосновения на Украине составляет 1,1 тысячи километров, и держать ее только контрактниками невозможно.

— 33 тысячи мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи, — заявил президент.

По словам Путина, мобилизованные проходят первичную подготовку в учебных центрах в течение 5–10 дней, затем направляются на территорию СВО, где в боевых частях их также ждет подготовка от 5 до 15 дней. Затем мобилизованные отправляются в войска на дальнейшее слаживание.


— Я дополнительно дам поручения Совбезу РФ, чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан, — пояснил Владимир Путин.

Читайте также:

Путин раскрыл, планируются ли еще массированные удары по Украине
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: мобилизация спецоперация Путин Владимир Владмирович
Читайте также

Путин назвал срок окончания мобилизации в России
Политика в Башкирии
Путин назвал срок окончания мобилизации в России
Стали известны сроки подготовки мобилизованных из Башкирии
Общество в Башкирии
Стали известны сроки подготовки мобилизованных из Башкирии
Путин раскрыл, планируются ли еще массированные удары по Украине
Политика в Башкирии
Путин раскрыл, планируются ли еще массированные удары по Украине
В Башкирии приставы заморозили долги мобилизованных
Общество в Башкирии
В Башкирии приставы заморозили долги мобилизованных


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: