Путин назвал срок окончания мобилизации в России

18:56, 14 окт 2022

Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в стране закончится в ближайшие две недели. Сроки президент России озвучил на пресс-конференции в Астане.







По словам главы государства, на сегодняшний день для участия в спецоперации призвали 222 тысяч человек. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч - выполняют боевые задачи. Никаких новых предложений от минобороны по мобилизации не поступало и не планируется.



«Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», - заявил Путин.

Читайте также: Военкоматам запретили мобилизовывать отцов трех и более детей

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram