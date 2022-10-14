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Путин назвал срок окончания мобилизации в России

Путин назвал срок окончания мобилизации в России

18:56, 14 окт 2022

Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в стране закончится в ближайшие две недели. Сроки президент России озвучил на пресс-конференции в Астане.



По словам главы государства, на сегодняшний день для участия в спецоперации призвали 222 тысяч человек. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч - выполняют боевые задачи. Никаких новых предложений от минобороны по мобилизации не поступало и не планируется.

«Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», - заявил Путин.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: мобилизация Путин Владимир Владмирович спецоперация
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