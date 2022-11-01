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В Кремле сообщили, что новой мобилизации в стране не будет

В Кремле сообщили, что новой мобилизации в стране не будет

15:49, 01 ноя 2022

В России завершилась частичная мобилизация, в вопросе поставлена точка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение правового управления администрации президента и соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы в военкоматы на счет остановки рассылки повесток», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.


В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Она завершилась в конце октября, в Минобороны РФ уже отчитались о завершении призыва. Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что будет советоваться с юристами на счет необходимости выпуска указа по этому поводу. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал ненужными дополнительные документы о завершении мобилизации, передает телеканал 360.

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Источник: ura.news
Теги: мобилизация
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