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Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным действующим в СВО

Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным действующим в СВО

10:38, 04 ноя 2022

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и иные граждане, заключившие контракт в вооруженных силах РФ в период проведения специальной военной операции от года и более, получат единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей.



Соответствующий указ Президента Российской Федерации размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.


Ранее в Кремле сообщили, что новой мобилизации в стране не будет. «Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение правового управления администрации президента и соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы в военкоматы на счет остановки рассылки повесток», — сказал Песков журналистам

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: kremlin.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович выплаты сво
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