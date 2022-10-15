Власти Башкирии объяснили, почему в республике не действует отсрочка от мобилизации для отцов троих детей

21:33, 15 окт 2022

Администрация главы Башкирии объяснила, почему в Башкирии не действует отсрочка от мобилизации для отцов троих детей.







Напомним, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов недавно сообщил о принятом решении об отсрочке от частичной мобилизации для лиц, имеющих трех и более детей.



– Такое решение принято и доведено до военных комиссариатов. Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры. В этом направлении будет продолжена совместная работа, направленная на результат, – написал в своей публикации в соцсетях депутат.



На личной странице Радия Хабирова в социальных сетях супруга отца троих несовершеннолетних детей задала вопрос, почему ее мужа мобилизуют, учитывая сложившуюся ситуацию.



– По горячей линии ответили, что военкоматы оповещены о том, что должна быть отсрочка. Но в военкомате и слушать не хотят. Обязывают явиться для отправки по мобилизации, – пишет женщина.





На обращении гражданки ответил сотрудник администрации главы региона. Чиновник пояснил, что основанием для отсрочки является публикация на официальных порталах.



– Мы предлагаем их дождаться, – заявил представитель власти.

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