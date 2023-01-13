В России сохраняется отсрочка от мобилизации для отцов 3 и более детей
17:43, 13 янв 2023
Отсрочка от частичной мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Турчак.
По его словам, директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает действовать.
«Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», - добавил Андрей Турчак.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми.