В России сохраняется отсрочка от мобилизации для отцов 3 и более детей

17:43, 13 янв 2023

Отсрочка от частичной мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Турчак.



По его словам, директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает действовать.



«Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», - добавил Андрей Турчак.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми.



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