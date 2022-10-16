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В США испугались ядерной войны с Россией из-за действий Байдена

В США испугались ядерной войны с Россией из-за действий Байдена

11:12, 16 окт 2022

Стратегия президента США Джо Байдена в отношении Украины может привести к ядерному конфликту с Россией. Об этом пишет американское агентство 19fortyfive.



«Из контекста может показаться, что клятва Байдена „столько, сколько потребуется“ означает, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не одержит победу, определяемую изгнанием России со всей территории — и в этом заключается стратегическая проблема Америки. Слишком многие из наших нынешних лидеров не осознают, что, в отличие от всех наших военных противников последних нескольких десятилетий, обладание Россией ядерным оружием означает, что они могут его применить, и это может буквально стереть Соединенные Штаты с лица земли», — пишет 19fortyfive.


Агентство подчеркивает, что Конституция обязывает президента США заниматься вопросами безопасности только своего народа. «Давайте скажем прямо то, что должно быть очевидным: в конфликте между Россией и Украиной нет ничего, что стоило бы потери одного натовского или американского города в результате ядерного взрыва», — пишет 19fortyfive.

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Источник: ura.news
Фото: Минобороны РФ
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