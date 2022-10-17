Глава Башкирии запретил проводить концерты и гуляния
13:53, 17 окт 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в правительстве республики запретил проводить концерты и гуляния.
Это связано с проведением спецоперации на Украине. По словам Хабирова, в это время деньги на развлечения тратиться не должны. Глава республики также запретил главам муниципалитетов закупать новую новогоднюю атрибутику.
— Я всех прошу, забудьте на ближайшее время о концертных и развлекательных мероприятиях, я сам лично это буду контролировать. Буду ругаться, если узнаю, что вы кого-то приглашаете на новогодние мероприятия, — сказал Радий Хабиров.
Также глава Башкирии раскритиковал покинувших Россию и запретил давать деньги уехавшим предпринимателям.