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Глава Башкирии запретил проводить концерты и гуляния

Глава Башкирии запретил проводить концерты и гуляния

13:53, 17 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в правительстве республики запретил проводить концерты и гуляния.



Это связано с проведением спецоперации на Украине. По словам Хабирова, в это время деньги на развлечения тратиться не должны. Глава республики также запретил главам муниципалитетов закупать новую новогоднюю атрибутику.

— Я всех прошу, забудьте на ближайшее время о концертных и развлекательных мероприятиях, я сам лично это буду контролировать. Буду ругаться, если узнаю, что вы кого-то приглашаете на новогодние мероприятия, — сказал Радий Хабиров.

Также глава Башкирии раскритиковал покинувших Россию и запретил давать деньги уехавшим предпринимателям.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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