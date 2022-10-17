Глава Башкирии запретил проводить концерты и гуляния

13:53, 17 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в правительстве республики запретил проводить концерты и гуляния.







Это связано с проведением спецоперации на Украине. По словам Хабирова, в это время деньги на развлечения тратиться не должны. Глава республики также запретил главам муниципалитетов закупать новую новогоднюю атрибутику.



— Я всех прошу, забудьте на ближайшее время о концертных и развлекательных мероприятиях, я сам лично это буду контролировать. Буду ругаться, если узнаю, что вы кого-то приглашаете на новогодние мероприятия, — сказал Радий Хабиров.



Также глава Башкирии раскритиковал покинувших Россию и запретил давать деньги уехавшим предпринимателям.

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