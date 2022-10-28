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Глава Башкирии заявил, что у него нет оснований для возврата многодетных отцов из зоны СВО

Глава Башкирии заявил, что у него нет оснований для возврата многодетных отцов из зоны СВО

09:12, 28 окт 2022

Вопрос о мобилизации многодетных отцов задала главе Башкирии общественница Зарина Гайсина на прямой линии в ЦУР 27 октября.



Главе Башкирии в ходе прямой линии в ЦУр задали вопрос о возврате многодетных отцов которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Правозащитница Зарина Гайсина спросила о том может ли республика вернуть многодетных отцов, которые уже не в местах боевого слаживания.


— Это сложный вопрос, мы обсуждали с военным комиссаром. Я действую в рамках правовых возможностей. Возможностей двигаться дальше нет. Как нам их оттуда забирать и как одномоментно вытащить человека — там боевая готовность падает. Много вопросов возникает, но главный — юридическая возможность. Мы честно вернули тех, кого мы могли вернуть — ответил Радий Хабиров.

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Источник: mkset.ru
Теги: мобилизация спецоперация Хабиров Радий Фаритович
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