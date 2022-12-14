Путин наградил бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова орденом Почета

16:25, 14 дек 2022

Сенатора отметили «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».



Президент России Владимир Путин наградил экс-мэра Уфы, а ныне сенатора от Башкирии Ирека Ялалова орденом Почета. Об этом 14 декабря сообщил как сам госслужащий, так и региональный парламент.







– Благодарен Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку моего скромного труда! – написал Ялалов в своем телеграм-канале.



Бывшего главу башкирской столицы наградили «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».



Напомним, Ирек Ялалов занимал должность мэра Уфы в течение шести лет – с 2012 по 2018 год.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: телеграм // Ирек Ялалов