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Путин наградил бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова орденом Почета

Путин наградил бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова орденом Почета

16:25, 14 дек 2022

Сенатора отметили «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Президент России Владимир Путин наградил экс-мэра Уфы, а ныне сенатора от Башкирии Ирека Ялалова орденом Почета. Об этом 14 декабря сообщил как сам госслужащий, так и региональный парламент.



– Благодарен Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку моего скромного труда! – написал Ялалов в своем телеграм-канале.

Бывшего главу башкирской столицы наградили «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, Ирек Ялалов занимал должность мэра Уфы в течение шести лет – с 2012 по 2018 год.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: телеграм // Ирек Ялалов
Теги: Уфа Путин Владимир Владмирович награждение Ирек Ялалов
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