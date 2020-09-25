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В семье экс-мэра Уфы Ирека Ялалова произошла большая трагедия

В семье экс-мэра Уфы Ирека Ялалова произошла большая трагедия

Уфа | 25 сен 2020 | 15:04

В семье сенатора Совфеда России Ирека Ялалова произошла трагедия. Об этом сообщили на сайте уфимского Горсовета. Как стало известно, мать бывшего мэра столицы Насима скончалась на 86 году жизни. Причины смерти пока не озвучивается.



Отмечается, что Насима Шаиховна только в июле отпраздновала свой большой юбилей – 85-летие. Сотрудники Горсовета принесли соболезнования Иреку Ялалову.

«Уважаемый Ирек Ишмухаметович, разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», — заявили они.
Сам бывший градоначальник Уфы на день рождение матери оставил трогательный пост, где рассказал о непростой судьбе женщины.
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«Вначале на всю семью была только крошечная 8-метровая комната в деревянном доме на улице Цюрупы. Но в семье, где есть любовь, материальные блага приходят со временем. Главное – верить в себя и упорно трудиться. Моя мама ветеран труда, всю жизнь проработала главным бухгалтером», – говорится в записи. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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