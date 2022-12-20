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В Башкирии утвердили закон о приоритетном выделении древесины семьям погибших участников СВО

В Башкирии утвердили закон о приоритетном выделении древесины семьям погибших участников СВО

10:52, 20 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о приоритетном выделении древесины семьям погибших участников СВО, ранее принятый депутатами госсобрания. Об этом сообщает пресс-служба курултая.



По словам председателя парламента республики, вдовы либо родители, усыновители погибших бойцов, имеющие земельные участки в населенных пунктах для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, наделены преимущественным правом заготовки древесины для собственных нужд.

В соответствии с действующим законодательством на строительство жилого дома семья (отдельно проживающий гражданин) может получить до 110 кубометров деловой древесины один раз в 25 лет. На ремонт жилого дома полагается до 25 кубометров древесины один раз в пять лет. На строительство надворных построек – до 50 кубометров раз в пять лет.


По данным минлесхоза Башкирии, всего на получение древесины подано 12 тысяч заявлений. Две тысячи заявителей – льготники. В их число и предлагается включить семьи погибших участников СВО.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: законы сво Хабиров Радий Фаритович
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