В Башкирии члены семей погибших участников спецоперации получили преимущество на заготовку древесины

15:06, 15 мар 2023

На официальной интернет-площадке правовой информации Республики Башкортостан разместили постановление Правительства РБ, которое вносит изменения в порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для личного пользования граждан на территории региона.







Согласно новой редакции документа, к категории граждан, имеющих преимущественное право на заготовку древесины, относятся члены их семей: супруги, родители или усыновители, проживавшие совместно с умершим (погибшим) жителем республики, имевшим земельный участок для строительства или сельскохозяйственной деятельности, участвовавшим участие в спецоперации, члены его семьи: супруги, родители или усыновители.

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