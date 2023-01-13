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Путин предложил увековечить память Муртазы Рахимова в Башкирии

Путин предложил увековечить память Муртазы Рахимова в Башкирии

20:49, 13 янв 2023

Президент России Владимир Путин предложил увековечить имя покойного президента Башкирии Муртазы Рахимова. На совещании с нынешним главой республики Радием Хабировым он попросил найти способ сделать это.



Поводом для встречи, как отметил Путин, послужило печальное событие.

— Он [Муртаза Рахимов] много сделал для республики. Я еще раз хочу подчеркнуть: своей взвешенной политикой — и в национальном вопросе, и в вопросах государственного строительства в целом — на очень сложном, переломном этапе российской истории сыграл значимую, заметную, позитивную роль, — сказал президент.


Радий Хабиров заверил, что предложение будет исполнено. Ранее он сам заявил, что необходимо увековечить память предшественника. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что все предложения рассмотрит комиссия администрации. В частности, ряд уфимцев просил назвать в честь Рахимова одну из улиц города.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Kremlin.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович рахимов муртаза
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