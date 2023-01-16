В Башкирии депутатов законодательно обязали вести соцсети

09:53, 16 янв 2023

В Башкирии с декабря прошлого года депутатов обязали информировать о своей деятельности через соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Соответствующие изменения уже внесли в законодательство республики.



— Тренд продиктован временем: сегодня многие люди даже новости узнают из социальных сетей. Каждый депутат является источником полезной для граждан информации, — отметил спикер Константин Толкачев.







При этом подчеркивается, что для некоторых депутатов будет сделано исключение: парламентарии, занятые в оборонно-промышленном комплексе могут быть освобождены от ведения аккаунтов в соцсетях.

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