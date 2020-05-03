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Депутатов Башкирии проверят на коронавирусную инфекцию

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Депутатов Башкирии проверят на коронавирусную инфекцию

В Башкирии приняли решение о проведении тестирования депутатов Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан на наличие коронавируса. Об этом сообщил Константин Толкачев после того, как коронавирус был выявлен у Рустема Ахмадинурова, руководителя регионального исполкома «Единой России».



Толкачев рассказал, что Рустем Ахмадинуров проводит огромную работу по профилактике коронавирусной инфекции, оказывает поддержку жителям, которые оказались в трудной ситуации в условиях пандемии. Рустем Маратович помогал людям, рисковал больше других и поэтому не смог уберечь свое здоровье. Спикер парламента пожелал ему скорого выздоровления.

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Данное решение принято ввиду того, что большинство депутатов входит в группу риска. Они принимают участие в мероприятиях профилактического характера, ведут взаимодействие с медицинскими работниками и волонтерами.

Константин Толкачев обозначил, что при активной деятельности нельзя забывать о своем здоровье и необходимо проходить тестирование на COVID-19. И доказал своим примером, что сдача анализов - это вопрос первоочередной важности.

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