Депутатов Башкирии проверят на коронавирусную инфекцию
В Башкирии приняли решение о проведении тестирования депутатов Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан на наличие коронавируса. Об этом сообщил Константин Толкачев после того, как коронавирус был выявлен у Рустема Ахмадинурова, руководителя регионального исполкома «Единой России».
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Константин Толкачев обозначил, что при активной деятельности нельзя забывать о своем здоровье и необходимо проходить тестирование на COVID-19. И доказал своим примером, что сдача анализов - это вопрос первоочередной важности.
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