Рустем Ахмадинуров избран вице-спикером парламента Башкирии

Рустем Ахмадинуров избран на должность заместителя Председателя Госсобрания Башкирии без отрыва от основной деятельности. Решение принято сегодня на пленарном заседании.







Кандидатура Рустема Ахмадинурова была внесена фракцией «Единая Россия». Константин Толкачев отметил, что Рустем Ахмадинуров является активным общественным и политическим деятелем, имеет большой опыт парламентской деятельности – избирался депутатом Госсобрания V–VI созывов, работал в органах исполнительной власти республики, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, в настоящее время возглавляет исполком регионального отделения «Единой России».

«Рустем Маратович пользуется большим авторитетом как среди парламентариев, так и среди жителей республики. Отмечу, что работа нового заместителя будет осуществляться на общественных началах и не потребует увеличения бюджетных расходов», — отметил Константин Толкачев.

«Одним из важных направлений такой работы в условиях пандемии коронавируса должна стать помощь депутатов жителям республики, организация мероприятий парламента, нацеленных на преодоление негативных последствий пандемии в социальной сфере и экономике», – сказал Константин Толкачев.

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Депутатам также была предложена кандидатура Дмитрия Иванова от фракции ЛДПР, однако большинством голосов был избран Рустем Ахмадинуров. Ему будет поручено курирование взаимодействия Государственного Собрания с институтами гражданского общества.