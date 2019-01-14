Рустем Ахмадинуров возглавит региональное отделение «Единой России» в Башкирии
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Региональное отделение «Единой России» в Башкирии возглавит 50-летний Рустем Ахмадинуров, недавно вернувшийся в Уфу из Красногорска, где с июня 2017 года трудился директором спортивного клуба «Зоркий». В столице Башкирии г-н Ахмадинуров, работавший директором филиала российского социального университета, известен как публичный деятель, активно занимавшийся политическими программами, такими, как «Школа российской политики».
Но местным «единороссам» новый руководитель пригодится не только как лидер общественного мнения - Рустем Маратович активный пользователь соцсетей, но и как политтехнолог - на парламентских выборах 2003, 2007 и 2011 года он работал в избирательном штабе «Единой России», возглавлял экспертный совет Госсобрания РБ по молодежной политике, а в Красногорске заведовал аппаратом Общественной палаты. Кроме того, Рустем Ахмадинуров - доктор социологических наук и эта специализация также понадобится «ЕР», сегодня теряющей политические очки по всей стране.
По мнению политолога Дмитрия Казанцева, «центральный штаб «Единой России» стремиться укрепить политические позиции в электорально емких регионах, к которым однозначно относится Башкирия».
Но местным «единороссам» новый руководитель пригодится не только как лидер общественного мнения - Рустем Маратович активный пользователь соцсетей, но и как политтехнолог - на парламентских выборах 2003, 2007 и 2011 года он работал в избирательном штабе «Единой России», возглавлял экспертный совет Госсобрания РБ по молодежной политике, а в Красногорске заведовал аппаратом Общественной палаты. Кроме того, Рустем Ахмадинуров - доктор социологических наук и эта специализация также понадобится «ЕР», сегодня теряющей политические очки по всей стране.
По мнению политолога Дмитрия Казанцева, «центральный штаб «Единой России» стремиться укрепить политические позиции в электорально емких регионах, к которым однозначно относится Башкирия».
- Поэтому неудивительно, что в ряде местных отделений партийцы проводят существенное кадровое обновление, в первую очередь привлекают лидеров общественного мнения и опытных политиков, - говорит г-н Казанцев. - Полагаю, что кандидатура Рустема Ахмадинурова на должность руководителя башкирского исполкома более чем подходящая.Политолог напомнил, что в республике г-н Ахмадинуров «получил известность благодаря реализации крупных общественно-политических и социальных проектов».
- Из наиболее востребованных, которые по сей день на слуху, кадровый проект «Школа российской политики» и социальная программа «Университет третьего возраста», поддержанные региональными властями, - объяснил он. - Не стоит забывать и о доверии к местному политику нового руководителя Башкирии Радия Хабирова. Еще недавно они вместе работали в Красногорске. И в подмосковном муниципалитете Рустем Ахмадинуров инициировал масштабные общественные мероприятия и социальные проекты.Ранее региональный исполком «Единой России» возглавлял 42-летний Руслан Гизатуллин - о его новом месте работы пока неизвестно.
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