Рустем Ахмадинуров возглавит региональное отделение «Единой России» в Башкирии

- Поэтому неудивительно, что в ряде местных отделений партийцы проводят существенное кадровое обновление, в первую очередь привлекают лидеров общественного мнения и опытных политиков, - говорит г-н Казанцев. - Полагаю, что кандидатура Рустема Ахмадинурова на должность руководителя башкирского исполкома более чем подходящая.

- Из наиболее востребованных, которые по сей день на слуху, кадровый проект «Школа российской политики» и социальная программа «Университет третьего возраста», поддержанные региональными властями, - объяснил он. - Не стоит забывать и о доверии к местному политику нового руководителя Башкирии Радия Хабирова. Еще недавно они вместе работали в Красногорске. И в подмосковном муниципалитете Рустем Ахмадинуров инициировал масштабные общественные мероприятия и социальные проекты.

Региональное отделение «Единой России» в Башкирии возглавит 50-летний Рустем Ахмадинуров, недавно вернувшийся в Уфу из Красногорска, где с июня 2017 года трудился директором спортивного клуба «Зоркий». В столице Башкирии г-н Ахмадинуров, работавший директором филиала российского социального университета, известен как публичный деятель, активно занимавшийся политическими программами, такими, как «Школа российской политики».Но местным «единороссам» новый руководитель пригодится не только как лидер общественного мнения - Рустем Маратович активный пользователь соцсетей, но и как политтехнолог - на парламентских выборах 2003, 2007 и 2011 года он работал в избирательном штабе «Единой России», возглавлял экспертный совет Госсобрания РБ по молодежной политике, а в Красногорске заведовал аппаратом Общественной палаты. Кроме того, Рустем Ахмадинуров - доктор социологических наук и эта специализация также понадобится «ЕР», сегодня теряющей политические очки по всей стране.По мнению политолога Дмитрия Казанцева, «центральный штаб «Единой России» стремиться укрепить политические позиции в электорально емких регионах, к которым однозначно относится Башкирия».Политолог напомнил, что в республике г-н Ахмадинуров «получил известность благодаря реализации крупных общественно-политических и социальных проектов».Ранее региональный исполком «Единой России» возглавлял 42-летний Руслан Гизатуллин - о его новом месте работы пока неизвестно.