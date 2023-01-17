Министр обороны России объявил о масштабных изменениях в армии

15:13, 17 янв 2023

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями, а также главнокомандующими видами войск и командующими. Во время совещания глава Минобороны заявил, что в течение 2023–2026 годов численность Вооруженных сил РФ увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих.







— Масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023–2026 годов, потребуют <...> принятия соответствующих компетентных решений, — рассказал Шойгу.



Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в конце прошлого года объяснял, что увеличение численности ВС РФ будет проводиться за счет контрактников, а не увеличения призывного возраста.





— Увеличение возраста призыва не соотносится с увеличением численности Вооруженных сил, это связано только с тем, что нужно призывать людей более старшего возраста. За счет срочников армию увеличивать не будут, это будет происходить за счет увеличения числа контрактников, — говорил Картаполов.



Помимо увеличения численности ВС в этот период планируется также создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа. Другие цели Минобороны на 2023–2026 годы выглядят следующим образом:



сформировать армейский корпус в Карелии;

преобразовать в мотострелковые дивизии семь бригад;

усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.

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