10:05, 03 мар 2023

3 марта, в Уфу прибыл вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Об этом рассказала пресс-служба главы Башкирии.



В столице Башкирии заместитель председателя федерльного правительства встретится с молодыми учеными и технологическими предпринимателями. Также у вице-премьера будет встреча с главой республики Радием Хабировым.



Помимо прочего, Дмитрий Чернышенко проведет совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации проектов в рамках института кураторства федерального округа.

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