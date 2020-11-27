В регионах России ввели единый номер телефона для обращений при заражении коронавирусом
| 27 ноя 2020 | 18:07
Единый телефонный номер, по которому жители РФ при заражении коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, будет введен в регионах России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
— Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию кол-центров и их оснащению, — цитирует Чернышенко агентство.
Он отметил, что уже 27 субъектов Российской Федерации активно подключились к этой работе.
Сегодня оперативный штаб сообщил о 27 543 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Всего с начала эпидемии было выявлено 2 215 533 пациента с COVID-19, 1 712 174 — выздоровели, 38 558 — скончались.