В регионах России ввели единый номер телефона для обращений при заражении коронавирусом

| 27 ноя 2020 | 18:07

Единый телефонный номер, по которому жители РФ при заражении коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, будет введен в регионах России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.







— Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию кол-центров и их оснащению, — цитирует Чернышенко агентство.



Он отметил, что уже 27 субъектов Российской Федерации активно подключились к этой работе.

Сегодня оперативный штаб сообщил о 27 543 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Всего с начала эпидемии было выявлено 2 215 533 пациента с COVID-19, 1 712 174 — выздоровели, 38 558 — скончались.





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