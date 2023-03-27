Бывший мэр Агидели возглавил Совет муниципальных образований Башкирии

14:56, 27 мар 2023

Экс-градоначальника Агидели Фаниса Гильванова назначили временным руководителем Совета муниципальных образований Башкортостана. Информацию об этом озвучил глава РБ Р. Хабиров, в ходе проведения оперативного совещания правительства.



Гильванов накануне сообщил в соцсетях о своем уходе. На должности мэра Агидели он находился с 2011 года. Вначале работал заместителем главы муниципалитета по промышленной экономике. Последние шесть лет он занимал пост мэра.



22 марта, решением членов городского совета г. Агидель обязанности главы администрации были возложены на Дениса Ирназарова.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com // Фанис Гильванов