В Башкирии покинул свой пост мэр Агидели

19:18, 20 мар 2023

В Агидели написал заявление об уходе мэр города Фанис Гильванов. Информацию об он разместил на своей личной странице в социальных сетях.







На посту градоначальника чиновник был с 2016 года. В 2020 году Гильванов был переизбран на второй срок.



Подводя итоги своей работы, сити-менеджер отметил, что за шесть лет было сделано очень много по части благоустройства города Агидель, к примеру, начата реконструкция местного Дома культуры. Помимо этого, была сдержана убыль населения, а в городскую инфраструктуру привлечены инвестиции.





Несмотря на это, Гильванов признал, что ему не удалось решить проблему занятости населения, и выразил надежду, что проблема нехватки рабочих мест решится новым мэром.



Чиновник также поблагодарил своих коллег в администрации и городском совете.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Фанис Гильванов / Vk