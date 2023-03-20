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В Башкирии покинул свой пост мэр Агидели

В Башкирии покинул свой пост мэр Агидели

19:18, 20 мар 2023

В Агидели написал заявление об уходе мэр города Фанис Гильванов. Информацию об он разместил на своей личной странице в социальных сетях. 



На посту градоначальника чиновник был с 2016 года. В 2020 году Гильванов был переизбран на второй срок.

Подводя итоги своей работы, сити-менеджер отметил, что за шесть лет было сделано очень много по части благоустройства города Агидель, к примеру, начата реконструкция местного Дома культуры. Помимо этого, была сдержана убыль населения, а в городскую инфраструктуру привлечены инвестиции.


Несмотря на это, Гильванов признал, что ему не удалось решить проблему занятости населения, и выразил надежду, что проблема нехватки рабочих мест решится новым мэром.

Чиновник также поблагодарил своих коллег в администрации и городском совете.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Фанис Гильванов / Vk
Теги: Агидель Гильванов Фанис Яфасович
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