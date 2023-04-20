В Башкирии депутаты хотят изменить границы городов Салават и Ишимбай

10:36, 20 апр 2023

В Башкортостане депутаты хотят принять проект закона, направленный на изменение границы гг. Салават и Ишимбай. Инициатива была одобрена профильным комитетом. Она будет рассмотрена на заседании во вторник, 25 апреля. Информацию об этом передали в пресс-центре Государственного собрания - Курултая.







- Границы административных территорий приводятся в соответствие с фактическими, исторически сложившимися границами, – уточнил спикер К. Толкачев. Несоответствия были выявлены в ходе кадастровых работ. К примеру, одно из садоводческих товариществ находится на территории Салавата, но по документам оно частично расположено в Ишимбае. Также есть несоответствия в определении границ Скворчихинского и Байгузинского сельсоветов. Все расхождения будут исправлены.





По итогам корректировки границ к Ишимбаю будет присоединено 262 га территории: 22 га будут принадлежать городу Салават и Байгузинскому сельскому совету, а 284 га - приняты от Скворчихинского сельского совета.

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Автор: Семен Подгорный