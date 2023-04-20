В России депутаты хотят предоставлять мамам бесплатных нянь

12:29, 20 апр 2023

В Госдуме высказали предложение о бесплатной помощи нянь для матерей от государства



Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала о данной инициативе в интервью URA.RU.







Тема рождения, воспитания детей является постоянно обсуждаемой, отмечает Буцкая, и законодательство предусматривает ясли для младенцев уже с 2-х месяцев. Однако на деле реализовать это достаточно сложно, поэтому сертифицированные няни могут быть альтернативой детским яслям.





По мнению Буцкой, уже существующая в России система соцпомощи, предназначенная для пожилых людей и инвалидов, может быть перенаправлена на помощь в воспитании детей. В регионах уже начали появляться инициативы такого рода, а точное решение по данному вопросу пока находится на стадии обсуждения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный