В России депутаты хотят предоставлять мамам бесплатных нянь
12:29, 20 апр 2023
В Госдуме высказали предложение о бесплатной помощи нянь для матерей от государства
Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала о данной инициативе в интервью URA.RU.
Тема рождения, воспитания детей является постоянно обсуждаемой, отмечает Буцкая, и законодательство предусматривает ясли для младенцев уже с 2-х месяцев. Однако на деле реализовать это достаточно сложно, поэтому сертифицированные няни могут быть альтернативой детским яслям.
По мнению Буцкой, уже существующая в России система соцпомощи, предназначенная для пожилых людей и инвалидов, может быть перенаправлена на помощь в воспитании детей. В регионах уже начали появляться инициативы такого рода, а точное решение по данному вопросу пока находится на стадии обсуждения.