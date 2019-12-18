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В России многодетным отцам-одиночкам могут разрешить досрочно выходить на пенсию

Добавлено: 18.12.19
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Рубрика: Общество
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В России многодетным отцам-одиночкам могут разрешить досрочно выходить на пенсию

Отцам-одиночкам, на воспитании которых находится больше трех детей, могут разрешить выходить на пенсию раньше 65 лет. Внести в поправки в закон «О страховых пенсиях» предложил сенатор Антон Кутепов.


«Мы предлагаем ввести такую категорию, как многодетные отцы, и приравнять их к многодетным мамам», — цитирует Кутепова «Парламентская газета». По его словам, законопроект должен устранить несправедливость по отношению к многодетным отцам. Согласно действующим законам, женщины, которые самостоятельно воспитали трех и более детей, могут выйти на пенсию досрочно.

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Сенатор пояснил, что имеет в виду отцов-одиночек. По его мнению, они несут такую же нагрузку, когда содержат и воспитывают своих детей без матери.

Кроме того, Кутепов предлагает повысить налоговый вычет, который многодетные родители могут получить на образование своих детей до 21 лет. По нынешним меркам он не может быть выше 50 тысяч рублей, однако сенатор считает, что его необходимо увеличить в два раза. Он отметил, что правительство готово поддержать такую инициативу.
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Источник: ura.news
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