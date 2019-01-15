Радий Хабиров прибыл в Сибай, чтобы разобраться в текущей экологической ситуацией
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В данный момент в Сибае проходит заседание КЧС в администрации города. В его работе принимает участие и Радий Хабиров. Туда руководитель региона приехал в связи с экологической ситуацией.
Во время общения с местными чиновниками выяснилось, что местные жители не могут оперативно узнать информацию об экологической ситуации в городе, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Не у всех жителей есть интернет, а пенсионерам удобнее получать оперативную информацию с местного телеканала.
Однако чуть позже выяснилось, что у местной студии телевидения закончилась лицензия на вещание. Такой расклад дел Радия Хабирова не устроил. Выяснилось, что вопрос продления лицензии должен быть рассмотрен в ближайший месяц
Радий Хабиров:
Радий Хабиров:
Напомним, что Сибай вновь оказался во власти ядовитого смога.
Во время общения с местными чиновниками выяснилось, что местные жители не могут оперативно узнать информацию об экологической ситуации в городе, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Не у всех жителей есть интернет, а пенсионерам удобнее получать оперативную информацию с местного телеканала.
Однако чуть позже выяснилось, что у местной студии телевидения закончилась лицензия на вещание. Такой расклад дел Радия Хабирова не устроил. Выяснилось, что вопрос продления лицензии должен быть рассмотрен в ближайший месяц
Радий Хабиров:
- Свяжитесь сейчас с Ростиславом Мурзагуловым, чтобы он связался с региональным руководителем Роскомнадзора и пообщался по этому поводу. Это безобразие! Необходимо сделать так, чтобы уже завтра лицензия на вещание была получена.Также Радий Хабиров остался недоволен работой местных властей в соцсетях. Он отметил, что сейчас жители не получают никакой информации от чиновников, что дает им возможность самим раздувать скандалы в связи с экологической ситуацией.
Радий Хабиров:
- Социальные сети вы используете отвратительно. Где сотрудница республиканского ведомства? Подключите всех к этой ситуации. Поверьте, я это понимаю. Если бы вы нормально все сделали, то в соцсетях бы не призывали к перевороту, а нормально все обсуждали. Не было бы историй про то, что люди умирают и кровь из горла хлещет.Помимо этого Радий Хабиров запретил местному главе района покидать город до 1 февраля.
Напомним, что Сибай вновь оказался во власти ядовитого смога.
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