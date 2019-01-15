Радий Хабиров прибыл в Сибай, чтобы разобраться в текущей экологической ситуацией

- Свяжитесь сейчас с Ростиславом Мурзагуловым, чтобы он связался с региональным руководителем Роскомнадзора и пообщался по этому поводу. Это безобразие! Необходимо сделать так, чтобы уже завтра лицензия на вещание была получена.

- Социальные сети вы используете отвратительно. Где сотрудница республиканского ведомства? Подключите всех к этой ситуации. Поверьте, я это понимаю. Если бы вы нормально все сделали, то в соцсетях бы не призывали к перевороту, а нормально все обсуждали. Не было бы историй про то, что люди умирают и кровь из горла хлещет.