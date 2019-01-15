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Медучреждения Сибая приведены в режим повышенной готовности

Добавлено: 15.01.19
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Рубрика: Политика
Теги: Сибай
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Медучреждения Сибая приведены в режим повышенной готовности
Медучреждения Сибая приведены в режим повышенной готовности. Об этом было сказано в ходе рабочей поездки врио главы Башкирии Радия Хабирова в Сибай.
— Если не хватает медицинских специалистов в поликлиниках города, или их мало, ваша задача сюда на месяц отправить врачей, — обратился Радий Хабиров к местным чиновникам в ходе совещания. — То есть должны быть ЛОРы, пульмонологи, аллергологи, кардиологи, возможно, другие врачи. Кроме того, должно быть достаточно лекарств для лечения аллергии. Вы бы хоть раз собрали ветеранские организации, вдруг у них нужды какие-то есть? Возможно, пожилым требуются дополнительные меры поддержки, тем же бабушкам-астматикам, они ведь наверняка на учете состоят. Подумайте, пожалуйста, как помочь пожилым людям, болеющим астмой.
Напомним, в начале декабря местные жители стали жаловаться на недомогания, которые вызвали смог и запах серы. Как выяснилось, источник смога — карьер Учалинского горно-обогатительного комбината, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Как сообщили специалисты, в настоящий момент в город уже прибыла группа токсикологов. Пациентов с признаками отравления, массовых заболеваний в больницах не зафиксировано. Госпитализация по заболеваниям органов дыхания среди общего количества госпитализаций составляет семь процентов (для сравнения, по РБ – десять процентов). В то же время в поликлиниках обращаемость по болезням органов дыхания среди детей повысилась.

Специалисты сообщили, что начиная с 25 января и далее, скорость ветра в Сибае не составит менее 4,5 метра в секунду. Это позволит более активно заниматься ликвидацией очагов газовыделения. В ближайшие несколько часов заработает межведомственный оперативный штаб, куда жители города могут обратиться с любыми вопросами на эту тему.
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