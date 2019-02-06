Радий Хабиров пообещал поддержать УМПО
Комментарии (0)
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти республики будут активно поддерживать развитие УМПО. Как сообщил руководитель республики в соцсетях, он встретился с директором и работниками предприятия, чтобы обсудить перспективы его развития.
Уфимское моторостроительное производственное объединение – крупнейший разработчик и производитель авиационных двигателей в России. За время работы предприятием выпущено более 50 базовых и модифицированных авиационных двигателей, которые устанавливались на 170 типах и модификациях самолетов. Значительный объем работ выполняется в рамках исполнения государственных контрактов и договоров на поставку военной техники для Министерства обороны РФ. На предприятии работают более 20 тысяч человек.
Читайте также
Политика
Радий Хабиров поручил чиновникам продумать развитие транспортной инфраструктуры
Происшествия
Радий Хабиров окажет поддержку семьям горняков пострадавших в шахте Соликамска
Политика
Радий Хабиров поручил закупить технику для борьбы с пылью в летний период
Политика
Радий Хабиров встретился с многодетными матерями Башкирии
Здравоохранение
Радий Хабиров пообещал достроить больницу в Мечетлинском районе
Политика
Александр Сидякин возглавил Администрацию Главы Башкортостана
Политика
Радий Хабиров намерен постоянно "мониторить" ситуацию в РКБ
Политика
Радий Хабиров встретился с директором Роснефти Игорем Сечиным