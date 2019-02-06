Радий Хабиров пообещал поддержать УМПО

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти республики будут активно поддерживать развитие УМПО. Как сообщил руководитель республики в соцсетях, он встретился с директором и работниками предприятия, чтобы обсудить перспективы его развития.



– Предприятие сегодня крепко стоит на ногах благодаря оборонзаказу, но его руководство думает и о диверсификации, участии в проектах для гражданской авиации. Будем активно поддерживать эти планы - здесь работают десятки тысяч уфимцев, - сказал Радий Хабиров.Уфимское моторостроительное производственное объединение – крупнейший разработчик и производитель авиационных двигателей в России. За время работы предприятием выпущено более 50 базовых и модифицированных авиационных двигателей, которые устанавливались на 170 типах и модификациях самолетов. Значительный объем работ выполняется в рамках исполнения государственных контрактов и договоров на поставку военной техники для Министерства обороны РФ. На предприятии работают более 20 тысяч человек.