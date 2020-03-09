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УМПО выступит спонсором Недели российского кино в Сингапуре

Добавлено: 09.03.20
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Рубрика: Экономика
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УМПО выступит спонсором Недели российского кино в Сингапуре

Уфимское моторостроительное производственное объединение потратит 6 миллионов рублей на спонсорство Недели российского кино в Сингапуре.

Ее проведут в сентябре этого года. За эти деньги подрядчик должен разместить логотип компании с указанием статуса на баннерах в зонах фотографирования в период проведения Недели российского кино. Также логотип УМПО разместят на главной странице информационно-сервисной платформы RSTrade и на сайте совета. Речь идет о Российско-Сингапурском деловом совете, который создали еще в 2009 году по инициативе Торгово-промышленной палаты России, Минэкономразвития России и госкорпорации «Ростех».

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— Основными задачами делового совета определены: развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между российскими и сингапурскими предпринимателями; повышение роли заинтересованных представителей бизнес-сообщества России при формировании и реализации государственной политики в области российско-сингапурских экономических связей; объединение усилий и организация конструктивного диалога предпринимательских кругов России и Сингапура, заинтересованных в поступательном развитии и повышении эффективности, — сообщается на сайте совета.

Источник: ufa1.ru
Фото: УМПО
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