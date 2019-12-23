В Кугарчинском районе открылся мини-кинотеатр

Жители Кугарчинского района теперь смогут смотреть новинки кино на большом экране. В сельском Доме культуры села Мраково открыли кинозал. Мини-кинотеатр создали в рамках программы Фонда российского кино. О его появлении местные жители мечтали давно.
До этого кинолюбителям приходилось ездить в ближайшие города. Первым фильмом, который показали в новом кинозале, стала картина Булата Юсупова «Первая республика».
Зариф Байгускаров, депутат Государственной думы Российской Федерации:
«Это современный 3D- кинозал, это было сделано по федеральной программе, деньги поступили из федерального бюджета. Также кинозал откроется еще в Куюргазинском, Бурзянском, Баймакском районах. До Нового года их откроем».