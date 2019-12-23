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В Кугарчинском районе открылся мини-кинотеатр

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Кугарчинский район
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В Кугарчинском районе открылся мини-кинотеатр

Жители Кугарчинского района теперь смогут смотреть новинки кино на большом экране. В сельском Доме культуры села Мраково открыли кинозал. Мини-кинотеатр создали в рамках программы Фонда российского кино. О его появлении местные жители мечтали давно.


До этого кинолюбителям приходилось ездить в ближайшие города. Первым фильмом, который показали в новом кинозале, стала картина Булата Юсупова «Первая республика».

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Зариф Байгускаров, депутат Государственной думы Российской Федерации:
«Это современный 3D- кинозал, это было сделано по федеральной программе, деньги поступили из федерального бюджета. Также кинозал откроется еще в Куюргазинском, Бурзянском, Баймакском районах. До Нового года их откроем».
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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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