В Шаранском районе открыли современный 3D кинотеатр

«Ни для кого не секрет, что все жители нашего села от мала до велика с нетерпением ждали этого чудесного события. Современный кинозал для жителей – это универсальный, информационный и культурный центр, центр притяжения любителей кинематографа. Это прекрасное место для встреч с друзьями, для интересного отдыха. В нашем кинозале будут демонстрироваться последние новинки мирового проката», - отметил в своем выступлении заместитель главы администрации по социальным вопросам Ринат Закиров.
После разрезания красной ленты, ведущий разыграла среди кинозрителей билеты на следующие сеансы.