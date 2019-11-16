В Шаранском районе открыли современный 3D кинотеатр

В селе Шаран Шаранского района, благодаря гранту Фонда кино, открылся новый современный кинотеатр





Теперь жителям района доступны новинки кинопроката в 3D-формате. Торжественное открытие кинозала состоялось в районном Доме культуры.

«Ни для кого не секрет, что все жители нашего села от мала до велика с нетерпением ждали этого чудесного события. Современный кинозал для жителей – это универсальный, информационный и культурный центр, центр притяжения любителей кинематографа. Это прекрасное место для встреч с друзьями, для интересного отдыха. В нашем кинозале будут демонстрироваться последние новинки мирового проката», - отметил в своем выступлении заместитель главы администрации по социальным вопросам Ринат Закиров.

Фото: администрация Шаранского района

После разрезания красной ленты, ведущий разыграла среди кинозрителей билеты на следующие сеансы.