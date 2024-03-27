Сходство налицо: в сети появилось фото неизвестной широкой публике жены Валерия Леонтьева — фанаты бурно обсуждают ее внешность

21:27, 27 мар 2024

В Сети на днях мелькнула фотография 71-летней Людмилы Исакович, спутницы жизни знаменитого певца Валерия Леонтьева. Эта пара уже 50 лет делит одну судьбу на двоих, и, глядя на их фото, невольно ловишь себя на мысли: неужели это не одно лицо?

Их союз по праву можно считать одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. 50 лет рука об руку – не шутка, особенно с учетом того, что большую часть этого времени супруги жили в разлуке. С 1992 года Людмила обосновалась в США, а Валерий Яковлевич продолжал блистать на российской сцене.

Но несколько лет назад певец взял творческий перерыв и воссоединился с любимой в Майами. Недавно же Леонтьев ошарашил поклонников новостью о завершении концертной деятельности.

Стоит отметить, что детей у пары нет, но это не омрачает их семейную идиллию.

Автор: Вадим Рудаков