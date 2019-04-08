В Башкирии готовятся к масштабной посадке крупных деревьев и кустарников

В республике в рамках акции «Зеленая Башкирия» планируется посадить 17 тысяч крупномерных деревьев и 4 тысячи кустарников, доложил на оперативном совещании в правительстве и.о. министра ЖКХ региона Михаил Киреев, сообщает сайт Newsbash.ru.



Первый этап посадки намечен на 27 апреля во время второго общереспубликанского субботника.В муниципалитетах определены 57 земельных участков под размещение тематических аллей. Предусмотрена посадка крупномерных саженцев сосны, ели, березы, липы, пирамидального тополя и кустарников — барбариса, спиреи, шиповника, рябины.По итогам акции проводится фотоконкурс «Зеленая Башкирия» — для участия требуется прийти на акцию. посадить дерево, сделать фотография и разместить ее в соцсетях с хештегом #зеленаяБашкирия2019. Победителей определят по количеству «лайков» в двух номинациях: «Вместе веселее» (самая массовая и дружная фотография» и «Мой лес — мое будущее».