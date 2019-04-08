В Башкирии готовятся к масштабной посадке крупных деревьев и кустарников
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В республике в рамках акции «Зеленая Башкирия» планируется посадить 17 тысяч крупномерных деревьев и 4 тысячи кустарников, доложил на оперативном совещании в правительстве и.о. министра ЖКХ региона Михаил Киреев, сообщает сайт Newsbash.ru.
В муниципалитетах определены 57 земельных участков под размещение тематических аллей. Предусмотрена посадка крупномерных саженцев сосны, ели, березы, липы, пирамидального тополя и кустарников — барбариса, спиреи, шиповника, рябины.
По итогам акции проводится фотоконкурс «Зеленая Башкирия» — для участия требуется прийти на акцию. посадить дерево, сделать фотография и разместить ее в соцсетях с хештегом #зеленаяБашкирия2019. Победителей определят по количеству «лайков» в двух номинациях: «Вместе веселее» (самая массовая и дружная фотография» и «Мой лес — мое будущее».
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