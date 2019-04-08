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В Башкирии готовятся к масштабной посадке крупных деревьев и кустарников

Добавлено: 08.04.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии готовятся к масштабной посадке крупных деревьев и кустарников

В республике в рамках акции «Зеленая Башкирия» планируется посадить 17 тысяч крупномерных деревьев и 4 тысячи кустарников, доложил на оперативном совещании в правительстве и.о. министра ЖКХ региона Михаил Киреев, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии пройдет акция по посадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия»

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В Башкирии пройдет акция по посадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия»
Первый этап посадки намечен на 27 апреля во время второго общереспубликанского субботника.

В муниципалитетах определены 57 земельных участков под размещение тематических аллей. Предусмотрена посадка крупномерных саженцев сосны, ели, березы, липы, пирамидального тополя и кустарников — барбариса, спиреи, шиповника, рябины.

По итогам акции проводится фотоконкурс «Зеленая Башкирия» — для участия требуется прийти на акцию. посадить дерево, сделать фотография и разместить ее в соцсетях с хештегом #зеленаяБашкирия2019. Победителей определят по количеству «лайков» в двух номинациях: «Вместе веселее» (самая массовая и дружная фотография» и «Мой лес — мое будущее».

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