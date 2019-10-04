Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии высадят более 440 аллей из вяза, ели, березы, сосны

В Башкирии высадят более 440 аллей из вяза, ели, березы, сосны

Добавлено: 04.10.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии высадят более 440 аллей из вяза, ели, березы, сосны

В городах и районах Башкирии высадят около 70 тыс. деревьев - в республике 5 октября стартует акция «Зеленая Башкирия». Принять в ней участие смогут все желающие. О местах организации акции муниципалитеты расскажут на собственных сайтах, а всем участникам раздадут инструменты и посадочные материалы.


В общей сложности 5 октября в Башкирии заложат более 440 тематических аллей. Для этого уже приобретены крупномеры ели, сосны, липы, березы, вяза, каштана, пирамидального тополя, а также рябины, шиповника и спиреи. Посадка деревьев пройдет в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Экология».

В Башкирии готовятся к масштабной посадке крупных деревьев и кустарников

Читайте также:

В Башкирии готовятся к масштабной посадке крупных деревьев и кустарников
- Акция стартует в каждом муниципалитете РБ, - рассказал замминистра регионального ЖКХ Н. Ельников. - Она ориентирована на озеленение наших с вами дворов, включая вошедших в программу «Башкирские дворики». Планируется посадка 25 тысяч кустов и 70 тысяч деревьев. 

Предполагается, что акция «Зеленая Башкирия» станет для населения городов и сел самым настоящим праздником, так как в местах посадки деревьев пройдут концерты музыкальных и танцевальных  коллективов и выступления различных артистов.

Напомним, что первая акция «Зеленая Башкирия» проходила в апреле 2019 года. В ней участвовали около 160 тыс. человек, высадившие 110 тысяч деревьев и кустарников.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Кармаскалинском районе высадят 12 тысяч саженцев деревьев в рамках акции «Живи, лес!»
Общество
В Кармаскалинском районе высадят 12 тысяч саженцев деревьев в рамках акции «Живи, лес!»
Радий Хабиров поблагодарил сибайцев за стойкость и выдержку
Политика
Радий Хабиров поблагодарил сибайцев за стойкость и выдержку
В Башкирии готовятся к масштабной посадке крупных деревьев и кустарников
Общество
В Башкирии готовятся к масштабной посадке крупных деревьев и кустарников
В Башкирии пройдет акция по посадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия»
Общество
В Башкирии пройдет акция по посадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия»
В Башкирии действует акция «Погуляй со мной» для поддержки детей-инвалидов
Общество
В Башкирии действует акция «Погуляй со мной» для поддержки детей-инвалидов
Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет в Башкирии
Образование
Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет в Башкирии
Жители Учалинского района высадили более 2 тысяч саженцев
Общество
Жители Учалинского района высадили более 2 тысяч саженцев
В Уфе в рамках экологической акции состоится сбор макулатуры
Общество
В Уфе в рамках экологической акции состоится сбор макулатуры
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: