В Башкирии высадят более 440 аллей из вяза, ели, березы, сосны
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В городах и районах Башкирии высадят около 70 тыс. деревьев - в республике 5 октября стартует акция «Зеленая Башкирия». Принять в ней участие смогут все желающие. О местах организации акции муниципалитеты расскажут на собственных сайтах, а всем участникам раздадут инструменты и посадочные материалы.
В общей сложности 5 октября в Башкирии заложат более 440 тематических аллей. Для этого уже приобретены крупномеры ели, сосны, липы, березы, вяза, каштана, пирамидального тополя, а также рябины, шиповника и спиреи. Посадка деревьев пройдет в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Экология».
Предполагается, что акция «Зеленая Башкирия» станет для населения городов и сел самым настоящим праздником, так как в местах посадки деревьев пройдут концерты музыкальных и танцевальных коллективов и выступления различных артистов.
Напомним, что первая акция «Зеленая Башкирия» проходила в апреле 2019 года. В ней участвовали около 160 тыс. человек, высадившие 110 тысяч деревьев и кустарников.
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