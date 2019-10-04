В Башкирии высадят более 440 аллей из вяза, ели, березы, сосны

В городах и районах Башкирии высадят около 70 тыс. деревьев - в республике 5 октября стартует акция «Зеленая Башкирия». Принять в ней участие смогут все желающие. О местах организации акции муниципалитеты расскажут на собственных сайтах, а всем участникам раздадут инструменты и посадочные материалы.





В общей сложности 5 октября в Башкирии заложат более 440 тематических аллей. Для этого уже приобретены крупномеры ели, сосны, липы, березы, вяза, каштана, пирамидального тополя, а также рябины, шиповника и спиреи. Посадка деревьев пройдет в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Экология».



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- Акция стартует в каждом муниципалитете РБ, - рассказал замминистра регионального ЖКХ Н. Ельников. - Она ориентирована на озеленение наших с вами дворов, включая вошедших в программу «Башкирские дворики». Планируется посадка 25 тысяч кустов и 70 тысяч деревьев.Предполагается, что акция «Зеленая Башкирия» станет для населения городов и сел самым настоящим праздником, так как в местах посадки деревьев пройдут концерты музыкальных и танцевальных коллективов и выступления различных артистов.Напомним, что первая акция «Зеленая Башкирия» проходила в апреле 2019 года. В ней участвовали около 160 тыс. человек, высадившие 110 тысяч деревьев и кустарников.